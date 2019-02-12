615.3 مليون درهم صافي أرباح «الفجيرة الوطني» بزيادة 30.4٪

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

حقق بنك الفجيرة الوطني أعلى صافي ربح له على الإطلاق، حيث بلغ 615.3 مليون درهم في عام 2018، بارتفاع 30.4٪ مقارنة بالعام 2017. مما يعكس مستوىً عالياً من المرونة في أعمال البنك الرئيسية وتعزيز إدارة الميزانية العمومية في بيئة ارتفاع معدل الفائدة.

وحقق البنك أرباحاً تشغيلية تجاوزت 1.05 مليار درهم للسنة بزيادة قدرها 15.2٪ مقارنة بالعام 2017.

وارتفع تمويل العملاء بنسبة 8.9٪ في 2018 مقارنة بعام 2017.

أوصى مجلس الإدارة ل «بنك الفجيرة الوطني»، المنعقد أمس الأول، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7.5 % (ما يعادل 7.5 فلس لكل سهم)، وأسهم منحة بنسبة 12.5 % من رأس المال عن عام 2018، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 1850.01 مليون درهم.

واستقرت الإيرادات التشغيلية لعام 2018 عند 1.6 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 14.2٪ مقارنة بالعام السابق. وقد تحقق ذلك من خلال النمو القوي في الأعمال الرئيسية وتحسين هوامش الربح والنشاط الاستثنائي للخزينة وتعزيز تركيز الإدارة على عوائد رأس المال، مما أدى إلى سهولة التغلب على سوق الاستثمار الصعبة التي واجهتها في نهاية العام.