«البحري» تسلط الضوء على قدراتها اللوجستية

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شاركت «البحري»، في معرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، لتسلط الضوء على مجموعتها الواسعة من الخدمات والحلول المبتكرة. ويُعَد «بريك بلك الشرق الأوسط»، المعرض والمؤتمر الوحيد في المنطقة المخصص لقطاع شحنات المشاريع والبضائع الضخمة. واستقطب هذا الحدث عارضين ومشاركين من أكثر من 50 دولة، والذين شاركوا في سلسلة من حلقات النقاش التفاعلية ودراسات الحالة، كما أتاح فرصة فريدة للتواصل وتبادل المعارف.

وقال أحمد الغيث رئيس قطاع «البحري للخدمات اللوجستية»: «شكل معرض بريك بلك الشرق الأوسط منصة فريدة لنا للتواصل مع أبرز الأطراف المعنية في القطاع، فضلاً عن العملاء المحتملين لتعزيز أهدافنا للنمو على المدى الطويل. كما مكننا من اكتساب فهم أعمق لأحدث التوجهات والتطورات التي يشهدها القطاع، ومشاركة المعرفة مع شركائنا ضمن إطار سعينا الدؤوب لتطوير خدمات وحلول جديدة مبتكرة تلبي الاحتياجات الآخذة في التطور لعملائنا الكرام».

وأضاف الغيث: «لطالما كانت شركة البحري رائدة في هذا القطاع الحيوي عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا والابتكار، ومن شأن مثل هذه الفعاليات أن تساعدنا على تحديد سُبل جديدة لتعزيز عروضنا وتقديم المزيد من القيمة المضافة إلى أصحاب المصلحة. وتبقى شركة البحري معياراً للتميز في الجودة والسلامة ومستويات رضا العملاء الاستثنائية، وستواصل إحداث المزيد من التحول النوعي في القطاع البحري العالمي».