«الاتحاد للطيران» تشغل «إيرباص A380» إلى سيؤول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تعتزم «الاتحاد للطيران» تشغيل طائرتها المتطورة من طراز «إيرباص A380» لخدمة رحلتها اليومية التي تربط بين أبوظبي وسيؤول اعتباراً من يوليو القادم، لينضم بذلك مطار إنشيون الدولي بالعاصمة الكورية الجنوبية إلى الوجهات التي تخدمها طائرة الاتحاد للطيران الحاصل على الجوائز التي تشمل لندن هيثرو، وباريس شارل ديجول، ونيويورك جون إف كينيدي، وسيدني.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران: «منذ إطلاق رحلاتنا إلى مطار إنشيون بالعاصمة الكورية الجنوبية سول في ديسمبر 2010، شهدت هذه الوجهة نجاحاً هائلاً حيث رحبنا بما يزيد على 1.2 مليون ضيف على متن رحلاتنا إلى ومن العاصمة الكورية الجنوبية حتى اليوم، في ظل الروابط القوية بين الدولتين والأهمية التي توليها الاتحاد للطيران لسوق كوريا الجنوبية».

وأضاف: «سوف يساهم تشغيلنا لطائرة « A380 «في توفير تجارب استثنائية على متن الطائرة لضيوفنا على هذه الوجهة، حيث تمثل الطائرة شعار «لك الاختيار»على أكمل وجه، مع إتاحتها لتجارب سفر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كافة أنواع المسافرين».

وستقدم طائرة الاتحاد للطيران طراز إيرباص A380 التي تتسع لنحو 486 مقعداً للضيوف المسافرين على هذه الوجهة تجارب سفر جديدة تشمل مقصورة الإيوان، إلى جانب تسع وحدات من فئة «مسكن الدرجة الأولى» التي تتميز بمستويات عالية من الخصوصية. كما تضم الطائرة ذات الطابقين 70 وحدة من فئة «استوديو درجة رجال الأعمال»، و405 مقاعد من المقاعد الذكية بالدرجة السياحية.