ترامب يصدر أمراً تنفيذياً يدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وقع أمس الاثنين أمراً تنفيذياً يطلب من الوكالات الاتحادية تخصيص مزيد من الموارد والاستثمارات للبحث والتدريب في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودعم هذا المجال.

وبموجب المبادرة الأمريكية للذكاء الاصطناعي، فإن الإدارة ستوجه الوكالات لمنح الأولوية للاستثمار في الأبحاث وجهود التطوير الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة إمكانية الحصول على البيانات الاتحادية والنماذج المطلوبة لهذه الأبحاث وإعداد الموظفين للتكيف مع عصر الذكاء الاصطناعي.

وقال المسؤول الأمريكي في مؤتمر عبر الهاتف إنه لم يتم الاعلان عن مخصصات مالية محددة للمبادرة، مضيفاً أنها دعت إلى تحسين مستوى التقارير وعملية مراقبة الإنفاق الخاص بأبحاث وجهود تطوير تكنولوجيا الذكاءالاصطناعي.

وتهدف المبادرة إلى ضمان تفوق الولايات المتحدة في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي والمجالات المرتبطة به مثل الصناعات المتقدمة والحوسبة الكمية.

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد الأسبوع الماضي إنه مستعد للعمل مع المشرعين لضخ استثمارات جديدة وهامة في البنية التحتية، بما في ذلك الاستثمار في الصناعات المتقدمة في المستقبل، ووصف ذلك بأنه «ضرورة».

(رويترز)