شكرا لقرائتكم خبر عن «خدمات الطيران» تحلّق ب 2.73 تريليون في المنطقة خلال 20 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

انطلقت فعاليات معرض «التجهيزات الداخلية للطائرات في الشرق الأوسط» ومعرض «الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات» في مركز دبي التجاري العالمي، ويشمل الحدثان عرض أحدث الابتكارات في مجال التجهيزات الداخلية للطائرات ومستقبل عالم الترفيه على متن الطائرة.

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: إن قطاع الطيران في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، شهد نمواً على مدى السنوات الماضية، نتيجة للموقع الجغرافي المتميز والبيئة الصديقة للأعمال والاستثمارات في البنية التحتية وأساطيل الطائرات الحديثة.

وأضاف سموه في كلمه له في مقدمة الكتاب السنوي لمعرضي التجهيزات الداخلية للطائرات في الشرق الأوسط ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات: إن الاستثمارات في المنطقة مستمرة، مع استثمار شركات الطيران في الطائرات الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن زيادة عدد الطائرات أو ترقية الطائرات الحالية، وذلك إلى جانب زيادة توقعات المسافرين في الحصول على تجربة أكثر راحة على متن الطائرات، والتي تساهم في زيادة الطلب على أفكار مبتكرة وفرص جديدة لموردي التجهيزات الداخلية للطائرات.

ولفت سموه إلى أن النمو في حجم أساطيل الطائرات، سوف يقود زيادة الطلب على الصيانة والإصلاح والعمرة في المنطقة، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات الصيانة في المنطقة بنسبة 9.1%، مدفوعاً بصيانة المحركات والتي تشكل نحو 13 مليار دولار، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 11.8% خلال 2022.

وأشار سموه إلى أن معرضي الصيانة وإصلاح الطائرات والتجهيزات الداخلية للطائرات في الشرق الأوسط يمتلكان سمعة قوية، كمنصة تجمع الموردين والمشترين أمام منتجات جديدة وتقنيات حديثة، حيث يمثل المعرضان شهادة على الفرص التي يوفرها هذا السوق، وخاصة مع استمرار نمو هذه الفعاليات سنوياً، في الوقت الذي يتطلع فيه العارضون نحو زيادة حضورهم في السوق.

6 شركات كبرى

قال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمنطقة محمد بن راشد للطيران بدبي الجنوب: إن حجم الاستثمار في منشآت سلاسل التوريد والصيانة في «محمد بن راشد للطيران» تتراوح ما بين 230 إلى 240 مليون درهم حتى الآن، مشيراً إلى أن المنطقة تضم حالياً 6 شركات كبرى متخصصة في صيانة وإصلاح الطائرات، وهناك مفاوضات لاستقطاب شركات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن منطقة محمد بن راشد للطيران المعروفة سابقاً ب «مدينة الطيران»، توفر حلولاً مختلفة للشركات، منها مبانٍ جاهزة بأحجام مختلفة ومن المتوقع أن تكون جاهزة للتأجير خلال شهر من الآن، كما تم الانتهاء من تصاميم المباني العمودية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم طرح مناقصاتها خلال شهر من الآن في حين ستكون جاهزة خلال الربع الأول من العام المقبل أي بعد عام من بداية التنفيذ.

وأوضح أنه تم الانتهاء من المخطط الرئيسي لمنطقة محمد بن راشد للطيران، حيث يصل حجم الاستثمار فيها إلى نحو 17 مليار درهم موزعة بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحاً أن المنطقة تلعب دوراً محورياً في تطوير بيئة طيران شاملة تلبي جميع الاحتياجات المرتبطة بقطاع الطيران، بما في ذلك الصيانة والإصلاح والتجديد، والتعليم، والأبحاث والتطوير، والضيافة.

وقال إن حركة الطيران الخاص، من المتوقع أن ترتفع إلى 19 ألف حركة في 2020 بالتزامن مع إكسبو 2020؛ لذلك نقوم بإجراء اللازم لاستيعاب النمو في حركة الطيران الخاص، مشيراً إلى أن هناك 5 مشغلين للطيران الخاص منها 3 مشغلين تعمل داخل مبنى الطيران الخاص وهي «جيتكس» و«فالكون» و«جت أفييشن».

حركة متنامية

أشار تقرير جديد أصدرته «بوينج» إلى أن منطقة الشرق الأوسط، ستكون بحاجة لخدمات طيران بقيمة تصل إلى 745 مليار دولار (2.73 تريليون درهم )، خلال الأعوام العشرين المقبلة وصولًا لعام 2037، وذلك لمواكبة الحركة المتنامية للسفر الجوي والشحن في المنطقة.

وسيكون سوق الخدمات مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب على ما يقرب من 3 آلاف طائرة تجارية جديدة في الشرق الأوسط خلال السنوات العشرين القادمة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الأسطول الحالي. ويتطلب هذا الأسطول المتنامي خدمات طيران تشمل دعم سلسلة التوريد (قطع الغيار والخدمات اللوجستية)، وخدمات الصيانة والهندسة والتعديل.

ويشير تقرير توقعات سوق الخدمات 2018-2037 لمنطقة الشرق الأوسط، إلى تنامي الحاجة للخدمات التي تزيد من إنتاجية الأساطيل وتقلل من تكاليف التشغيل. وستستحوذ منطقة الشرق الأوسط على أكثر من 8% من الطلب العالمي على خدمات الطيران، بقيمة تصل إلى 745 مليار دولار، وبمعدل نمو سنوي يبلغ 4.6%. وستكون المنطقة بحاجة إلى حوالي 218 ألف موظف جديد على مدى السنوات العشرين القادمة، مقسمين كالتالي: 60 ألف طيار، و63 ألف فني و95 ألف من أفراد طاقم الطائرة.

وقال إحسان منير، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات التجارية لدى شركة «بوينج»: «تتمتع منطقة الشرق الأوسط بموقع جغرافي لا مثيل له يتيح ربط الأسواق المتنامية في آسيا وأوروبا وإفريقيا. وهذا بدوره يعزز شهية المنطقة لاقتناء طائرات تجارية جديدة وخدمات خاصة لتشغيل وصيانة تلك الطائرات».

وقالت ديبرا سانتوس، الرئيس التنفيذي للتسويق للمنتجات التجارية في شركة بوينج للخدمات العالمية: «يستطيع عملاؤنا في الشرق الأوسط، تحقيق قيمة هائلة من خلال ربط معرفتهم التشغيلية بخبراتنا في مجال تصنيع المعدات الأصلية، والتقنيات المتقدمة، وأدوات دعم القرار، مما يساهم في تعزيز كفاءة عملياتهم. وهذا بدوره يقدم للمسافرين تجربة طيران متميزة تجعلهم يرغبون في تكرار تلك التجربة».

«النابودة للإنشاءات» تنفذ ترقية المدرج الجنوبي لمطار دبي

دبي: ”الخليج 365”

تنفذ مجموعة النابودة للإنشاءات مشروع الترقية الشاملة للمدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي، والمقرر إنجازه في غضون 45 يوماً، و يستهدف الارتقاء بمعايير السلامة وتعزيز القدرات الاستيعابية للمطار وتمهيد الطريق أمام إمكانية النمو المستقبلي لمطار دبي الدولي، ومن المقرر أن تتم أعمال الترقية خلال الفترة من 15 إبريل وحتى نهاية مايو 2019.

وقال سنان النابودة العضو المنتدب لمجموعة النابودة للإنشاءات: «يأتي هذا المشروع بتكليف من مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وسيسهم في تعزيز المستقبل الاقتصادي لدبي ويدعم خططها لتعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع الطيران».

ذكرت «ميد»، أن عقد «النابودة» لتركيب قميص أسفلتي للمدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي، يشمل إزالة الطبقة العليا من أسفلت المدرج، وتجهيزات الإنارة الحالية، وتركيب طبقة جديدة مكونة من 158 ألف طن من الخلائط الرطبة، و106 آلاف طن من الأسفلت. كما تشمل تركيب 6 آلاف جهاز إنارة، بتقنيات نثر الضوء «إل إي دي»، و12 ألف محول، و245 إشارة طريق.