13.7 % نمو أرباح 5 مصارف إسلامية تتجاوز 9 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

حققت 5 بنوك إسلامية وطنية مدرجة في أسواق المال 9.021 مليار درهم أرباحاً صافية عن أعمالها لعام 2018 بنمو نسبة 13.7% مقارنة مع أرباح عام 2017.

ويعد هذا النمو في الأرباح مؤشراً على أداء جيد للقطاع المصرفي الإسلامي وهو ما دفع مجالس الإدارات للتوصية إلى الجمعيات العمومية بتوزيعات نقدية على المساهمين بقيمة بلغت 3.62 مليار درهم حوالي 40.1% من الأرباح وهو ما يمثل 17.49% من مجمل رؤوس الأموال البالغة 20.687 مليار درهم، وتراوحت نسب التوزيع النقدي ما بين 4% بالنسبة لمصرف عجمان و35% من رأس المال بالنسبة لبنك دبي الإسلامي.

ويشهد قطاع المصارف الإسلامية في الدولة الذي يضم 8 مؤسسات مصرفية نموا قويا في معظم مؤشرات الأداء مع تزايد الطلب على منتجاته المالية الإسلامية التي تلبي رغبات القاعدة الواسعة من المقيمين وغير المقيمين في الدولة.

ووفقا لآخر البيانات المصرفية التي أفصح عنها البنك المركزي عن عام 2018 فقد ارتفعت موجودات المصارف الإسلامية العاملة في الدولة 5.99% ( بزيادة مقدارها33.01 مليار درهم) لتصل إلى 583.181 مليار درهم مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة مع 550.171 مليار درهم مع نهاية 2017. وزادت البنوك الإسلامية حجم تمويلاتها للعملاء خلال العام الماضي 4.57% ( بزيادة مقدارها 15.065 مليار درهم) إلى 344.656 مليار درهم، وزادت استثماراتها المحلية 16.3%( بزيادة مقدارها 6.808 مليار درهم ) إلى 48.346 مليار درهم.