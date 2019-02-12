شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت الوساطة» تتصدر العقود في «ناسداك دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تصدّرت شركة «بيت الوساطة للأوراق المالية» قائمة تصنيف الوسطاء في سوق العقود المستقبلية للأسهم في البورصة على مدار الستة أشهر الماضية، بحصة تداول بلغت 50% باستثناء صنّاع السوق. وتصدرت قائمة تصنيف أعضاء ناسداك دبي الأكثر تداولاً للعقود المستقبلية للأسهم المفردة السعودية منذ أن أطلقتها البورصة في 9 يناير 2019، بحصة تزيد على 90% بحسب القيمة باستثناء توفير السيولة.

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