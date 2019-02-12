عرض جديد للاستحواذ على صندوق «أبراج» في تركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «فرانكلين تمبلتون» الأمريكية، وشركة «أكتيرا» التركية، هما من بين مقدمي عروض للاستحواذ على صندوق مجموعة أبراج في تركيا، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع مشترين آخرين. وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن من بين المتقدمين المحتملين الآخرين للصفقة شركة «تركفن» للاستثمار في الأسهم الخاصة.

وتشمل الأصول التركية لأبراج «صندوق تركيا الأول» بقيمة 526 مليون دولار والذي أسس في عام 2016. وفي ذلك الوقت قالت المجموعة إنها ضخت 900 مليون دولار في 11 استثمارات في تركيا على مدار 10سنوات.

(رويترز)