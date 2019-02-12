اليابان تؤكد مشاركتها في مؤتمر الطاقة بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد قادة قطاع الطاقة الياباني رغبتهم في المشاركة بوفد ضخم يضم أكبر الشركات اليابانية من مختلف مجالات الطاقة من النفط والغاز والخدمات والابتكار والطاقة المتجددة، في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي والمزمع انعقاده في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والذي يعد أكبر وأعرق تجمع معني بالطاقة وأكثرها تأثيراً في العالم.

وتم ذلك خلال زيارة وفد اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019 إلى اليابان برئاسة الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والتي استهدفت تعزيز مشاركة الشركات الرائدة في قطاع الطاقة الياباني في المؤتمر، حيث استعرض الوفد التحضيرات المواكبة للمؤتمر .