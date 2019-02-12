السوق الكويتية تنجو من التراجع الجماعي للمؤشرات الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في ثاني تداولات الأسبوع خلال جلسة يوم أمس الاثنين، باستثناء ارتفاع وحيد للسوق الكويتية، وفي ظل ذلك تراجع أداء السوق السعودية بنسبة 0.35%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8543.39 نقطة، وفي المقابل ارتفعت السوق الكويتية 0.27%؛ بعدما أقفلت تعاملاتها عند مستوى 5456.73 نقطة، فيما انخفض أداء السوق البحرينية، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1398.65 نقطة، متراجعاً 0.78%، كما هبط أداء السوق العُمانية 0.41% لتقفل عند مستوى 4141.54 نقطة.

السعودية

تراجع أداء سوق الأسهم السعودية في جلسة يوم أمس الاثنين، وسط تراجع أداء غالبية القطاعات، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 29.82 نقطة أو ما نسبته 0.35% ليقفل عند مستوى 8543.39 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 91.5 مليون سهم، بقيمة 2.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 113 شركة.

الكويت

ارتفع أداء السوق الكويتية في أولى تعاملات الأسبوع في جلسة أمس الاثنين في ظل ارتفاع التعاملات؛ حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 14.55 نقطة أو ما نسبته 0.27% وصولاً إلى مستوى 5456.73 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 49 مليون سهم بقيمة 16.3 مليون دينار نفذت من خلال 2372 صفقة.

البحرين

تراجعت السوق البحرينية خلال تعاملات جلسة يوم أمس؛ بعد أداء سلبي لقطاعي الصناعة والاستثمار، وفي ظل تعاملات جيدة؛ حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 11 نقطة أو ما نسبته 0.78% ليقفل عند مستوى 1398.65 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.9 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار.

عُمان

تراجع مؤشر السوق العُمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين، وسط تراجع كافة قطاعاتها في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام؛ حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 16.95 نقطة أو ما نسبته 0.41% ليقفل عند مستوى 4141.54 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.9 مليون سهم.