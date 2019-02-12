شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «دبي الإسلامي» تناقش 6 مارس توزيع 35% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلن بنك «دبي الإسلامي» أن جمعيته العمومية ستناقش مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35 % (ما يعادل 35 فلساً/للسهم) من رأس المال عن عام 2018، وذلك خلال اجتماعها الذي يعقد يوم 6 مارس/آذار المقبل.
وأشار البنك في بيان إلى أن الجمعية العمومية ستناقش خلال اجتماعها تفويض مجلس الإدارة لإصدار صكوك رئيسية أو أية أدوات مالية أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم، سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك في حدود مبلغ اسمي إجمالي يقدر ب 5 مليارات دولار، بالإضافة لإصدار صكوك إضافية من الشق الأول من رأس المال في حدود مبلغ اسمي إجمالي يقدر بمليار دولار وصكوك من الشق الثاني من رأس المال بقيمة مليار دولار.
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