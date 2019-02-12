شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتأمينات العامة» تربح 31 مليوناً.. وتوزّع 15% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ صافي أرباح الشركة الوطنية للتأمينات العامة 31.36 مليون درهم في عام 2018، مقابل صافي ربح بقيمة 36.98 مليون درهم عام 2017. كما أوصى مجلس الإدارة خلال اجتماعه، أمس، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%، فيما تم تحديد يوم 26 مارس/آذار المقبل لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

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