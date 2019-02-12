شكرا لقرائتكم خبر عن الضغوط تعمِّق جراح الأسهم.. و«دبي» يتخلى عن 2500 نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعمقت ضغوط بيع الأسهم المحلية، أمس، وضغطت على مؤشرات الأسواق، مع تخلي مؤشر سوق دبي عن حاجز 2500 نقطة، بفعل هبوطه 1.32%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.7% إلى 5.046 نقطة.

طالت الضغوط البيعية معظم المؤشرات القطاعية، ولاسيما في العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات، إلا أن الأجانب حاولوا اقتناص الفرص في سوق دبي رغم التراجع بصافي استثمار بلغ 20.7 مليون درهم محصلة شراء.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 379.17 مليون درهم، منها 211.57 مليون درهم في دبي، و167.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 162.5 مليون سهم، توزعت بواقع 130.5 مليون سهم في دبي، و32 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 53 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 40 شركة، جاء ذلك من خلال 4283 صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.32% عند مستوى 2496.35 نقطة، تحت وطأة نزول المؤشرات القطاعية كافة.

ونزل قطاع العقار قرب 1% مع انخفاض سهم إعمار العقارية 1.5% وإعمار للتطوير 0.59% وأرابتك 0.47% وديار 1.93% و الاتحاد العقارية 7.44%.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 1% بفعل انخفاض دبي الإسلامي 0.79% والإمارات دبي الوطني 1.46%.

وانخفض قطاع الاستثمار 4.78% مع تزايد الضغوط على سهم دبي للاستثمار بنزوله 5.98% وسوق دبي المالي 1% وشعاع كابيتال 5.13%.

وتراجع قطاع النقل 2.8% نتيجة تراجع سهم العربية للطيران 1.49% وأرامكس 4.2% والخليج للملاحة 0.86%.

من جانبه، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.7% إلى مستوى 5046.46 نقطة، متأثراً بالنزول شبه الجماعي للمؤشرات القطاعية كافة باستثناء قطاع الصناعة.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.65% بعد انخفاض أبوظبي الأول 0.92% والاتحاد الوطني 0.39% بالرغم من ارتفاع أبوظبي التجاري 0.21%.

ونزل قطاع العقار 2.55% مع نزول سهم الدار 2.63% وإشراق 3.23% ورأس الخيمة العقارية 1.08%.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.35% نتيجة تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، فيما هبط قطاع

الطاقة بنسبة 0.93% بعد نزول سهم دانة غاز 1.94% وطاقة 2.11%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي بقيمة 56.57 مليون درهم، وانخفض بنسبة 1.5% إلى 3.93 درهم، تلاه سهم جي إف إتش بسيولة بقيمة 24.38 مليون درهم، ونزل بنسبة 4.13% إلى 0.99 درهم، ثم سهم دبي للاستثمار بتداولات ب23.7 مليون درهم، وانخفض بنسبة 5.98% إلى 1.1 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر سهم أبوظبي الأول التداولات بقيمة 68 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.92% مغلقاً عند 15 درهماً، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 33.65 مليون درهم، وهبط بنسبة 0.35% ليغلق عند 16.9 درهم، ثم سهم أبوظبي التجاري الذي استقطب سيولة بقيمة 20 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.21% إلى 9.37 درهم.

وسجل سهم أريج الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 8.26% مغلقاً عند 1.31 درهم، وفي المقابل كان أكبر الأسهم الخاسرة سهم الاتحاد العقارية، وانخفض بنسبة 7.44% إلى 0.36 درهم.

وفي سوق أبوظبي سجل سهم سيراميك رأس الخيمة الارتفاع الأكثر بنسبة 4.37% إلى 1.91 درهم، فيما كان أكبر الأسهم الخاسرة سهم الخليج الاستثمارية بتراجعه 9.33% إلى 1.36 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، جاءت وجهة الشراء للمستثمرين العرب والأجانب والمواطنين، بصافي استثمار بلغ نحو 31 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.5 مليون درهم محصلة شراء العرب، و2.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و17.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 31 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم، أمس، على أسهم شركات إعمار مولز وأبوظبي التجاري وداماك العقارية وإعمار للتطوير، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات العربية للطيران والاتحاد الوطني ودبي للاستثمار.

وسيطر التباين مجدداً على أداء المحافظ الاستثمارية التي واصلت عمليات الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 3.5 مليون درهم محصلة شراء، بينما واصلت التسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 14.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 14.6 مليون درهم محصلة شراء، في حين اتجهوا نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 3.5 مليون درهم محصلة بيع.