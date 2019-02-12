ملخص الحدث

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * فازت «هيئة دبي للطيران المدني» بفئة «تحسين المنتجات/المنتجات الجديدة» في حفل توزيع الجوائز الرابع لفئات جائزة «تجربة العملاء المتميزة الخليجية»؛عن خدمة تصريح الهبوط؛ حيث نفذت الهيئة مبادرات؛ لتحسين هذه الخدمة الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي الممثلة في «Chat-Bot»، التي تقوم بتوجيه العملاء بأربع لغات(الصينية، والروسية، والفرنسية، والعربية) لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بوقت قياسي.
* تحولت منطقة «فستيفال باي» بشكل يومي حتى نهاية شهر إبريل إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة بطابع القراصنة، كمتنزه ترفيهي حافل بالتسلية والمرح مع سلسة من الألعاب والأنشطة التشويقية المتنوعة المخصصة للأطفال.
* افتتحت مراسي «بي آند أو» التابعة ل«موانئ دبي العالمية»، موسم فعالياتها الشتوية في «مرسى ميناء راشد»؛ حيث تم تنظيم الفعاليات بالتعاون مع «هيئة دبي للثقافة والفنون»، وبمشاركة فاعلة من الأُسر المنتجة، تحت شعار: «الأسبوع الثقافي الإماراتي».
* أفاد آيدان كرونين السفير الأيرلندي لدى الدولة بأن عدد السياح من منطقة دول الخليج العربي، الذين زاروا أيرلندا ارتفع إلى 75 ألفاً في العام الماضي، موضحاً أن عدد السياح من الإمارات بلغ 40 ألف سائح. وثمّن زيارة وفد يضم 12 شركة سياحية أيرلندية إلى الإمارات.
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