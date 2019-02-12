90 شركة برازيلية في «جلفود 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت الغرفة التجارية العربية البرازيلية مشاركة 90 شركة برازيلية متخصصة في مجال الأغذية والمشروبات بمعرض «جلفود 2019» الذي يعقد في 17 إلى 21 فبراير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض الشركات البرازيلية المشاركة، حزمة منتجات غذائية مقسمة ضمن 5 فئات تشمل اللحوم، الدواجن، الحبوب، المشروبات وغيرها من المنتجات الغذائية كالبسكويت، الكعك، الجبن، الحلويات، الفواكه، المعكرونة، العسل، حليب جوز الهند، القهوة والسكر. وتحرص البرازيل على المشاركة في معرض «جلفود» لأكثر من عشر سنوات، بهدف تعزيز مكانتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها رابع أكبر شريك تجاري لدول أمريكا الجنوبية.