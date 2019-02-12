«غرفة دبي» تشدد على أهمية القطاع الخاص في التنمية المستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرمت غرفة تجارة وصناعة دبي إنجازات أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة للعام 2018، وذلك خلال حفلٍ نظمته أمس في مقرها الرئيسي بديرة.

وحضر التكريم هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي، إضافة إلى حشد من أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة، وصناع القرار والمختصين في مجال الاستدامة من مختلف أنحاء الإمارة، كما تحدث خلال الفعالية، مشعل الأنصاري، متخصص في التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة حول أهمية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وهيرفي فاوجور، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فيوليا الشرق الأوسط، حيث سلط الضوء على دور الممارسات المسؤولة في تشكيل استدامة الأعمال.

وكشف الشيراوي عن انضمام 15 شركة جديدة إلى الشبكة، مؤكداً أن الشبكة تسعى إلى زيادة عدد هذه الشركات وأعضائها لتصل إلى مختلف شركات دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الشيراوي: «نظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي 28 فعالية خلال عام 2018، حضرها 2898 مشاركاً من 576 شركة. ويعتبر حوار دبي أحد أبرز الفعاليات التي نظمها المركز خلال العام بحضور 150 مشاركاً من مختلف القطاعات والصناعات ».