تطوير التعاون المالي بين الإمارات والمغرب

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وقعت سلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع القطب المالي للدار البيضاء لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية وتطوير قطاع الخدمات المالية في كلا البلدين.

وقع الاتفاقية كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في السوق وسيد إبراهيم، الرئيس التنفيذي للقطب المالي للدار البيضاء.

تسعى الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الجهتين من خلال إطلاق مبادرات مشتركة وتسهيل تبادل المعرفة ودعم تطوير قطاع الخدمات المالية بما يسرع عجلة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستوفر مذكرة التفاهم منصة للجهتين لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال التمويل الأخضر والتكنولوجيا المالية التي من شأنها تطوير الخدمات المالية.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي: «يلعب سوق أبوظبي العالمي دوراً حيوياً في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي. ونتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع القطب المالي للدار البيضاء لتعزيز مبادرات تبادل المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة في كلا السوقين. بالإضافة إلى جهودنا نحو تنمية العلاقات بين البلدين، فإننا سنعمل على دعم التمويل الأخضر وحلول التكنولوجيا المالية المبتكرة.»

من جانبه قال سيد إبراهيم، الرئيس التنفيذي للقطب المالي للدار البيضاء: «هذا التعاون سيكون له دور كبير في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية وإفريقيا».