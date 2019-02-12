شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تضغط على "داو جونز" وتدفعه نحو الإغلاق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم بفعل الضغوط من قطاع الطاقة - نتيجة أسعار النفط - على "داو جونز" وعدم اليقين حيال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، في حين أغلق "ناسداك" على ارتفاع.



واستهل المفاوضون التجاريون من الولايات المتحدة والصين جولة محادثات جديدة هذا الأسبوع في بكين على أمل تسوية الخلافات التي تحول دون إبرام اتفاق تجاري بين البلدين.



يأتي ذلك في ظل مخاوف بتجدد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتأثير ذلك على "وول ستريت" ووقف دفع رواتب الموظفين على أثر الخلاف بين إدارة "ترامب" والديمقراطيين بالكونجرس حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.



وفي أسواق النفط، انخفضت أسعار "ويست تكساس" بنسبة 0.6% وأغلق عند 52.41 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 52.7 دولار وأقل سعر عند 51.2 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1% مغلقاً عند 61.51 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 62.3 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 25053 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25196 نقطة وأقل مستوى عند 25009 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 7308 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 7343 نقطة وأقل مستوى عند 7290 نقطة.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2710 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 2718 نقطة وأقل مستوى عند 2703 نقاط.