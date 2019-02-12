شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تتراجع بشكل طفيف وسط تداولات هادئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الريبل و"بتكوين" اليوم على نحو طفيف وسط تعاملات هادئة في أسواق العملات الرقمية بالتزامن مع هدوء مماثل في أسواق الأسهم تحسباً للمفاوضات التجارية بين أمريكا والصين.



وفرضت الحكومة الفنزويلية بزعامة "نيكولاس مادورو" رسوماً وقيوداً على تداول العملة الرقمية المحلية "بترو" – وهي عملة مدعومة باحتياطيات البلاد النفطية.



وأصدرت فنزويلا قراراً يحدد رسوم على كل صفقة تداولات بالعملات الرقمية بنحو 0.25 يورو – أو ما يعادل 0.28 دولار.



وانخفضت الريبل بحلول الساعة 21:30 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.3 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.29 دولار، بينما بلغت القيمة السوقية للعملة الرقمية حوالي 30.3 مليار دولار.



وتراجعت أيضاً "بتكوين" بنسبة 0.1% إلى 3621 دولاراً، وسجلت العملة الرقمية الأبرز أعلى سعر اليوم عند 3683.2 دولار، وأقل سعر عند 3602 دولار، وسجلت القيمة السوقية 63.4 مليار دولار.