شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدى الضرر الذي يمكن أن تسببه "فيسبوك"؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقدر القيمة السوقية لـ"فيسبوك" بنحو نصف تريليون دولار، ويسستخدم موقع التواصل الاجتماعي الشهير أكثر من ملياري مستخدم يفتحون حسابات مرة واحدة على الأقل شهرياً.



ورغم تسربه من الدراسة بجامعة "هارفارد"، تمكن المدير التنفيذي لـ"فيسبوك" "مارك زوكربيرج" من بناء كيان عملاق في صناعة التواصل الاجتماعي، ويصفه البعض في "وادي السليكون" بـ"بيل جيتس عصر الإنترنت".



انطلقت "فيسبوك" بهدف رئيسي هو تحقيق التواصل الأفضل بين مستخدمي الإنترنت، ولكن هذا الهدف شابه العديد من المشكلات المثيرة للجدل، وتحدث تقرير نشرته "سي إن بي سي" عن حجم الأضرار التي أحدثتها هذه المنصة في حياة البشر.



وكان لفضيحة "كامبيردج اناليتيكا" الضرر الأكبر على سمعة "فيسبوك"، ففي العام الماضي اعترف مسؤولو موقع التواصل الاجتماعي أن الشركة البحثية اطلعت على حسابات وبيانات المستخدمين في الولايات المتحدة واستغلتها لأغراض سياسية أثناء انتخابات الرئاسة عام 2016.



اعترفت "فيسبوك" لاحقاً أيضاً أنها أتاحت لمصارف وشركات الوصول إلى بيانات المستخدمين واستغلتها لأغراض إعلانية.



وعلاوةً على ذلك، ارتبط اسم "فيسبوك" و"تويتر" بتدخل روسي مزعوم من جانب واشنطن في انتخابات الرئاسة الأمريكية من خلال حملات إعلانية مستهدفة ومركزة.



في ضوء كل ما سبق، أصبح السؤال المطروح حالياً هو: "ما الضرر على حياة البشر الذي تسببه فيسبوك؟



ربما تحاول الشركة حالياً معالجة أخطائها ومشكلاتها، ولكن من الممكن ظهور أضرار أخرى على رأسها إدمان التكنولوجيا واختراق الخصوصية وغير ذلك.