الان تتابع 8.12 تريليون دولار الثروات السيادية العالمية في فبراير .. وهذا نصيب المملكة منها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

احتلت المملكة العربية السعودية موقعا بين الصناديق السيادية العشرة الكبار في العالم خلال شهر فبراير من العام الجاري، بحصة لصندوق الاستثمارات العامة و”ساما” بلغت نحو 10.8 في المائة بما يعادل 875.6 مليار دولار (3.3 تريليون ريال)، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.12 تريليون دولار (30.4 تريليون ريال).

ووفقا للبيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وبيانات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، فقد بلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” 515.6 مليار دولار (1.93 تريليون ريال)، تشكل 6.4 في المائة من الثروات السيادية العالمية، لتحتل بها المرتبة السادسة عالميا بين الصناديق السيادية.

فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال)، تشكل 4.4 في المائة من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة العاشرة عالميا بين الصناديق السيادية.

وفي الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة 31 عالميا، فيما ارتفعت إلى 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) بنهاية (أغسطس)، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت بنسبة 137 في المائة بما يعادل 208 مليارات دولار خلال نحو ثلاث سنوات، ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، تقدم 21 مركزا خلال ثلاثة أعوام تقريبا.

ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2020.

ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 8.12 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1074 مليار دولار، تشكل 13.2 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 941.4 مليار دولار، تشكل 11.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. ثالثا صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 697 مليار دولار، تشكل 8.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 7.3 في من المائة إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

خامسا صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 522.6 مليار دولار، تشكل 6.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وتأتي الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، سادسا بقيمة 515.6 مليار دولار، تشكل 6.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

سابعا، صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 441 مليار دولار، تشكل 5.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار في المرتبة الثامنة بقيمة أصول 390 مليار دولار، تشكل 4.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وجاء تاسعا صندوق تيماسيك القابضة “سنغافورة” بقيمة 375 مليار دولار، بنسبة 4.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية، قبل أن يحل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة العاشرة.