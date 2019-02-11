“التموين”: الانتهاء من صومعة الخارجة ودخولها الخدمة نهاية فبراير

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ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم الانتهاء من مشروع صومعة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بطاقة تخزينية (45) ألف طن، ودخولها الخدمة في نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن مشروع الصومعة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الطاقات التخزينية للصوامع تنفيذا لسياسة الدولة في التعامل الجاد مع المشاكل التي تعوق الاستخدام الفعال لمواردها والحد من إهدارها.

وأضافت أنه من المقرر افتتاحها بموسم تسويق القمح 2019 حيث إنه جار الانتهاء من أعمال تجارب التشغيل الجاف تمهيدا لإجراء التجارب بالأحمال وذلك لتنظيف مسارات الصومعة وتحميل الخلايا بالاقماح.

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