شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تنخفض بحوالي 1% في ختام التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة اليوم وس ضغوط واردة من قوة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما جعل السلع أعلى تكلفة على المستثمرين، وذلك وسط استمرار الترقب لنتائج المفاوضات التجارية.



وسوف يُجري مسؤولون أمريكيون وصينيون هذا الأسبوع مفاوضات تجارية مشتركة في بكين لتذليل العقبات أمام إبرام اتفاق تجاري، وهو أمر ألمح إليه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في قمة مرتقبة مع نظيره الصيني "شي جين بينج".



ياتي ذلك وسط مشكلة أخرى ربما تركز عليها الأسواق في وقت لاحق هذا الأسبوع، وهي احتمالية تجدد الإغلاق الحكومي بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والديمقراطيين بالكونجرس بشأن تمويل الجدار الحدودي.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.06 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 97.08 نقطة، وأقل سعر عند 96.6 نقطة.



وتراجعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 0.8% (ما يعادل 11.9 سنت) وأغلقت عند 15.69 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.83 دولار وأقل سعر عند 15.65 دولار.



وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.5% (ما يعادل 6.6 دولار) إلى 1311.9 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر عند 1318.7 دولار وأقل سعر عند 1307.1 دولار.