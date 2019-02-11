شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنك السويسري ينخفض أمام الدولار ويعيد إلى الأذهان خسائر يناير2015 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الفرنك السويسري أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم وسط هدوء التعاملات الآسيوية لاسيما مع عودة الأسواق الصينية من عطلة طويلة فضلاً عن عطلة اليوم في اليابان.



وكانت الصين قد شهدت عطلة رسمية على مدار الأسبوع الماضي للاحتفال بالعام القمري الجديد وعاودت العمل اليوم.



أما في اليابان، فقد أغلقت أسواق الأسهم والسندات في طوكيو للاحتفال بعيد "التأسيس" الوطني، وسوف تستأنف أنشطتها غدا.



وتراجع الفرنك اليوم ليذكر الأسواق بما حدث في يناير/كانون الثاني عام 2015 عندما قرر البنك المركزي السويسري إنهاء الربط بين العملة المحلية واليورو مما دفع الفرنك إلى الصعود بشكل حاد.

وأثرت قوة الدولار على أسعار السلع والعملات الأخرى، وهو ما تسبب أيضاً في تراجع العملة السويسرية اليوم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري بحلول الساعة 18:53 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.0041، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.0129، وأقل سعر عند 0.9986.