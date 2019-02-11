شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الاثنين 11-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثالثة على التوالي بحجم تداولات بلغ 91,531,706 ريال ، لتبلغ نسبة انخفاضه -0.35% بما يعادل 29.82 نقطة ، بعدد صفقات 87,004 صفقة ، بواقع 59 سهم سجلوا ارتفاعاً و 113 سهم سجلوا انخفاضاً وأغلق 16 بدون تغيير .
وانخفض أيضاً مؤشر السوق الموازي (NOMU) مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -5.42% بما يعادل -190.91 نقطة ، وبعدد صفقات قدرت ب 888 صفقة .
أنشط الأسهم التي شهدها السوق السعودي بالنسبة لحجم التداولات لهذا اليوم كان من نصيب سهم إعمار (4220) بحجم تداولات بلغ 9,222,927 ريال ، وجاء تالياً سهم دار الأركان (4300) بحجم تداولات بلغ 6,943,439 ريال .
وجاء سهم حقوق أمانة (83101) بالمركز الأول بالنسبة لعدد الصفقات بواقع 4,629 صفقة ، ويليه سهم تهامة للإعلان (4070) بعدد 3,782 صفقة .
أما عن أكثر الأسهم ارتفاعاً فجاء سهم تهامة للإعلان (4070) بأكبر ارتفاع خلال جلسة اليوم بارتفاع بلغ نسبته 8.56% بما يعادل 3.70 ريال ، وجاء من بعده سهم الكثيري (9508) بالسوق الموازي بارتفاع بلغ نسبته 6.52% بما يعادل 3.00 ريال .
وعن الأسهم الأكثر انخفاضاً سجل سهم الوطنية للبناء والتسويق (9510) أكبر انخفاض بجلسة اليوم بنسبة بلغت -19.84% بما يعادل -76.00 نقطة ، ومن بعده سهم التطويرية الغذائية (9501) بالسوق الموازي بنسبة بلغت -7.23% بما يعادل -6.00 نقطة .
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