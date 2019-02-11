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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم ينزل من أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من3% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتنزل من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع انخفاض معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.
في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:35 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 120.11$ بانخفاض قدره 3.77$ بحوالي 3.1%،حيث سعر الافتتاح عند 123.88$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 124.04$ ،وأدنى سعر عند 118.11$.
حقق الايثريوم يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 5.1% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 125.10$ لكل وحدة ايثريوم.
تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 120 مليار$ ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات مستوى 123مليار$ الأعلى منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي.
ونجح الايثريوم فى العودة مرة أخرى إلى الترتيب الثاني لأكبر العملات الرقمية من حيت القيمة السوقية فى العالم ، مع عودة العملة الرقمية الربيل إلى الترتيب الثالث ، بفضل طلب استثماري نشط.
وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، تتراجع أسعار الايثريوم حاليا مع انخفاض معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق ، حيث لا يزال السوق بحاجة إلى أخبار قوية تساعد فى جذب المزيد من السيولة الاستثمارية الجديدة.
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