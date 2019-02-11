شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين وسط تطورات المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثامن على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى عمليات شراء كأفضل استثمار بديل وسط تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوي 96.65 نقطة الأعلى منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.42 نقطة ،وسجل أدنى مستوى عند 96.39 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي.

يركز المستثمرين خلال تلك الفترة على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة فى ظل تزايد الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية والثانوية المختلفة ، خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

يواجه اليورو حاليا توالي البيانات الضعيفة فى أوروبا ، والتي تؤكد على التراجع الحاد فى النمو الاقتصادي منذ منتصف العام الماضي ، الأمر الذي عزز التكهنات التي تشير إلى استمرار البنك المركزي فى الحفاظ على السياسة النقدية الميسرة وأسعار الفائدة المنخفضة لوقف هذا التباطؤ.

فى بريطانيا حذر البنك المركزي بأن الاقتصاد الملكي قد يسجل هذا العام أدنى وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،وأعاذ ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ، وحالة عدم اليقين تجاه انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

فى استراليا اعترف البنك المركزي بالمخاطر الاقتصادية المتزايدة ، وفتح الباب أمام احتمالات خفض الفائدة خلال هذا العام ،ويعتبر هذا الأمر تحولا ملحوظا فى موقف البنك المتحيز إلى التشديد على المدى الطويل.

ويترقب المستثمرين عن كثب تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث من المقرر أن تنطلق هذا الأسبوع جولة جديدة من المحادثات تركز على كيفية تعامل الحكومة الصينية مع الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

ويكثف مسؤولي أكبر اقتصادين بالعالم المحادثات خلال الفترة الأخيرة من أجل التوصل لاتفاق تجاري شامل قبل انتهاء المهلة التي تم تحديدها فى 2آذار/مارس ، وقبل تنفيذ تعريفات جمركية إضافية على السلع الصينية.