شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع للمرة الأولى فى 3 أيام بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بفعل الصعود الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،بالإضافة إلى انخفاض أسعار النحاس بالسوق العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.6% حتى الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.70$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.80$،وسجلت الأعلى عند 15.83$ ، والأدنى عند 15.68$.

حققت أسعار الفضة يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

لكن على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الفضة نسبة 0.75% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم الثامن على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين 96.65 نقطة ، عاكسا استمرار الارتفاع الواسع للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الارتفاع الواسع للعملة الأمريكية مع استمرار عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وكأفضل استثمار بديل وقت ارتفاع المخاطرة فى الأسواق المالية ، خاصة تلك المتعلقة بتطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

انخفضت أسعار النحاس بنسبة 1.1% ،لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتقود هبوط معظم أسعار المعادن الصناعية ، مع استمرار ضعف آفاق الطلب فى الصين " أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".