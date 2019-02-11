شكرا لقرائتكم خبر عن ميكرون يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.03% بما يعادل -0.80 نقطة ، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 40.68 من جديد استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 36.73 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه