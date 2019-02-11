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شكرا لقرائتكم خبر عن ستيل بين المطرقة والسندان – تحليل – 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، وذلك على اثر اختباره لمقاومة خط اتجاه هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.75% بما يعادل -0.62 نقطة ، أمام الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 21.75 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 17.25 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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