أدنوك تتطلع لتوسيع استثماراتها في قطاع المصب بالهند

الجابر: تسعى الشركة لإيجاد منفذ مستقر لنفطها

الخليج 365 - الإمارات:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان أحمد الجابر عن نية الشركة توسيع استثماراتها في قطاع المصب، ضمن أماكن استراتيجية مثل الهند.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الجابر قوله إن "التوسع في الاحتياطي الاستراتيجي سيكون أحد البنود على جدول الأعمال الذي سنناقشه مع أصدقائنا في الهند".

وجاء كلام الرئيس التنفيذي على هامش "مؤتمر بتروتك للطاقة" المنعقد في نيودلهي، بين فيه أن الشركة تسعى لزيادة الاستثمار في أصول المصب واستئجار مزيد من الخزانات الاستراتيجية في الهند بغية إيجاد منفذ مستقر لنفطها.

وأبرمت "أدنوك" العام الماضي اتفاقاً أولياً لاستغلال نصف منشأة بادور للاحتياطي الاستراتيجي جنوبي الهند، وتتسع المنشأة لنحو 2.5 مليون طن بما يعادل 18 مليون برميل من الخام.

وتعد شركة النفط الوطنية الشركة الأجنبية الوحيدة التي أبرمت صفقات تخزين في منشآت الاحتياطي الاستراتيجي بالهند، ولها اتفاق تخزين آخر بمنشأة مانجالور الاستراتيجية في ولاية كارناتاكا الهندية.

وأعلنت "أدنوك" العام الماضي عزمها استثمار 45 مليار دولار (165 مليار درهم) للتوسع عالمياً في مجال التكرير والبتروكيماويات أي ضمن قطاع المصب خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وتسعى "أدنوك" لتعزيز العائد الاقتصادي وزيادة الربحية، من خلال تحقيق النمو المتكامل، والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات، لتلبية الطلب المتنامي على المشتقات والمنتجات البتروكيماوية خصوصاً في أسواق آسيا، التي تشهد نمواً مطرداً.