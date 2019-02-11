«الإسكان« تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة بعقود عمل مؤقتة

كتب: أمنية سعيد أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية بعقود عمل مؤقتة طبقًا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. على أن تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك باسم المهندس رئيس مجلس الإدارة، مصحوب بمظروف مغلق به جميع المستندات المطلوبة وذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا في موعد أقصاه الخميس 14 فبراير، وسيتم الإخطار تليفونيًا لمن تتوافر به الشروط المطلوبة لموعد الحضور لأداء الاختبارات اللازمة. أولًا: الوظائف التخصصية: تعليقات القراء

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