الان تتابع الذهب ينزل مع ارتفاع الدولار بدعم توترات التجارة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

نزلت أسعار الذهب، اليوم، في حين تلقى الدولار الدعم من الضبابية التي تكتنف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1311.77 دولار للأوقية، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1315.50 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو، المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، إن الدولار القوي يعمل كعائق أمام الذهب في الأجل القريب.

ويتطلع المستثمرون إلى محادثات التجارة بين بكين وواشنطن، خلال الأسبوع الجاري، مع توجه وفد يضم مسؤولين أمريكيين إلى الصين من أجل الجولة القادمة من المفاوضات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس، وهو الموعد النهائي لإنجاز اتفاق تجاري.

وتعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إذا لم يتمكن الجانبان من إبرام اتفاق بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش من الثاني من مارس.

وتسببت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق المالية منذ العام الماضي وعززت أيضا جاذبية الدولار كملاذ آمن.

ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ الثالث من يناير، مما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وهبط السعر الفوري للبلاديوم 1.2% إلى 1385 دولارا للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.4% إلى 15.76 دولار، في حين تراجع البلاتين 1.2% إلى 788.50 دولار للأوقية.