إطلاق محمية شـرعان وإنشاء صندوق عالمي لحماية النمر العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - العلا

أطلق ولي العھد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الھيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان، أمس محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.

وأوضح وزير الثقافة محـافظ الھيئـة الملكيـة لمحافظـة العـلا الأمير بدر بن عبد الله، أن محمية شرعان الطبيعية، وضعت معيارا جديدا في المنطقـة لإعـادة التـوازن بـين الـنظم البيئية، وتشمل ھذه المبادرة إنشاء أكبر صندوق عالمي من نوعه لحمايـة النمـر العربـي باسـم: الصندوق العالمي لحماية النمر العربي. وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال إطلاق الصندوق العالمي لحماية النمر العربي إلى أن يكون ھذا الصندوق ھو الأكبر من نوعه فـي العـالم، إذ سـيمكن ھـذا المشـروع محميـة شـرعان الطبيعية، بالإضافة إلى مواقع أخرى، لتكون منطقة مناسبة لإطلاق وإعادة توطين النمر العربي في المستقبل.

ويُركّز تطوير المحمية الطبيعية على إعادة تأھيل النظام البيئـي الطبيعـي، وإعـادة تـوطين الأنـواع الأصـيلة فـي المنطقـة، وتطوير الغطاء النباتي عن طريق زراعة أشجار الأكاسيا الأصـيلة، وإطـلاق الأنـواع البريـة فـي المحميـة طبقـا للمقـاييس العالمية، وتحديدا وفقا لإرشادات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

إعادة تأهيل وتوطين

وخلال حفل الإطلاق قام جوالو المحمية من أهالي العلا الذين تم تدريبهم من قبل الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالتعاون مع كلة مويكا للحياة الفطرية في تنزانيا بإطلاق عشرة وعول وعشرة من طيور النعام أحمر الرقبة، و20 غزالا في المحمية، حيث تواجه هذه الأنواع المحلية تهديدات عديدة، وتتناقص أعدادها بتسارع في مواطنها الطبيعية.

وأوضح رئيس قسم الطبيعة في الهيئة الملكية محمد سليم أنه سيكون لإعادة تأهيل وتوطين النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض في المحمية الطبيعية أثر كبير على التنوع البيولوجي في المنطقة، ونحن متأهبون جدا للعمل مع خبراء عالميين ومع فريقنا المختص في الهيئة وأهالي العلا لاستعادة النظام البيئي في شرعان.

رمز للتراث الطبيعي

ويأتي إنشاء الصندوق العالمي لحماية النمر العربي على غرار صندوق WCS ومبادرة ناشونال جيوجرافيك للقطط الكبيرة، حيث تهدف الهيئة الملكية إلى أن يكون هذا الصندوق هو الأكبر من نوعه في العالم، وسيمكن هذا المشروع محمية شرعان الطبيعية بالإضافة إلى مواقع أخرى لتكون منطقة مناسبة لإطلاق وإعادة توطين النمر العربي في المستقبل.

وذكرت كيت هول تيبينغ رئيسة قطاع التراث والطبيعة والفن والثقافة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا «أن النمر العربي هو رمز للتراث الطبيعي الغني الذي تزخر به العلا، ولا يوجد طريق أفضل للالتزام بحماية هذا النوع من فعل كل ما في وسعنا لحماية هذا النوع من القطط».

محمية شرعان الطبيعية

تهدف لاستعادة النظام البيئي والأنواع المهددة بالانقراض

صندوق لحماية النمر العربي

الصندوق بمعايير عالمية والأكبر من نوعه في العالم

على غرار صندوق WCS ومبادرة ناشونال جيوجرافيك للقطط الكبيرة

النمر العربي رمز للتراث الطبيعي الذي تزخر به العلا.

إطلاق: