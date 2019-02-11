شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في أربعة أسابيع أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 16 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني مع تغيب الاقتصاد الياباني في مطلع هذا الأسبوع بسبب الاحتفال بعطلة اليوم الوطني للتأسيس في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.23% إلى مستويات 109.98 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.73 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.01، بينما حقق الأدنى له عند 109.69.

هذا ويتطلع المستثمرين لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في المؤتمر السنوي لجمعية المصرفيين الأمريكيين لمصرفي المجتمع في سان دييغو، ويأتي ذلك قبل ساعات من ألقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء خطاباً تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر" في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي.