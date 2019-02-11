شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "دريك آند سكل" تعتمد خطة إعادة الهيكلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال المدرجة في سوق دبي المالي خلال اجتماعه الخميس الماضي على خطة إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة وافق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لعرض خطة إعادة هيكلة الشركة عليها، على أن يتم تحديد موعد "العمومية" بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع خسائرها إلى 565.1 مليون درهم بالربع الثالث من العام الماضي، مقابل صافي خسارة بلغ 358.9 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حققت الشركة خسائر بلغت 747.9 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.396 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.