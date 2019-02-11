"تداول":توجهات شرائية للأجانب والخليجيين بالتعاملات الأسبوعية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات نشرها موقع السوق المالية السعودية أن تعاملات السعوديين اتجهت للبيع خلال الأسبوع الماضي بإجمالي شراء بلغ 12.119 مليار ريال مقابل إجمالي بيع بـ 13.062 مليار ريال بمحصلة بيع بلغت 942.913 مليون ريال. وأشارت البيانات، إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب بلغت 275.595 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 253.394 مليون ريال بمحصلة شراء بلغت 22.2 مليون ريال. وبحسب البيانات فإن إجمالي مشتريات الخليجيين بلغ 1.836 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 915.381 مليون ريال بمحصلة شراء بلغت 920.712 مليون ريال. وصعد مؤشر السوق السعودي بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.62% تعادل 52.89 نقطة، ليغلق عند مستوى 8612.84 نقطة. وكانت بيانات نشرها موقع السوق المالية السعودية الشهر الماضي اظهرت أن تعاملات السعوديين اتجهت للبيع خلال تلك الفترة بإجمالي بلغ 57.746 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي مقابل إجمالي بيع بـ 62.769 مليار ريال بمحصلة بيع بلغت 5.022 مليار ريال.

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