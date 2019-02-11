شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يبدأ موجة صاعدة – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الداش كوين بإيجابية قوية في الجلسات الماضية ليخترق مستويات 67.28 ثم 74.12 ويستقر فوقه الأخير، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد الهدف التالي عند 79.65.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 72.50 والثبات دونه، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لاستهداف مناطق 67.28 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 79.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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