شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحقق الهدف الممتد – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر اللايتكوين من تحقيق هدفنا الممتد 45.00 ويبدأ بالارتداد هبوطاً بعد ملامسة مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، فإن السعر في طريقه لبدء موجة هابطة على المدى اللحظي، مستهدفاً زيارة مستوى 32.40 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 47.15 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 46.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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