شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يرتد عن المقاومة – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف اندفاع سعر البتكوين عند مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ليبدأ السعر بالارتداد هبوطاً في إشارة لمواصلة التحرك داخل القناة المذكورة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز 3500.00 سيؤكد امتداد الموجة الهابطة نحو 3110.00.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 3645.00 سيوقف الميل الهابط المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3700.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البتكوين يرتد عن المقاومة – تحليل - 11-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.