شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يرتد عن المقاومة – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف اندفاع سعر البتكوين عند مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ليبدأ السعر بالارتداد هبوطاً في إشارة لمواصلة التحرك داخل القناة المذكورة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز 3500.00 سيؤكد امتداد الموجة الهابطة نحو 3110.00.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 3645.00 سيوقف الميل الهابط المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط