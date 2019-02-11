شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل قوي مع افتتاح تداولات اليوم ليلامس هدفنا الأول المنتظر عند 1.0070 ويرتد هبوطاً ليستقر قرب الدعم المحوري 0.9990 من جديد، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بحماية الدعم المذكور، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبع واضح في البيع.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1.0128، بينما يمثل الثبات فوق 0.9990 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9970 والمقاومة 1.0100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد