شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.7100 ويبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار التوجه نحو 0.7000 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 0.7180 مهم لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط