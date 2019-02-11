شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر الكسر – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية مع بداية اليوم ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 51.46، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي ننتظر أن تساهم بدفع السعر لكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 50.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لمواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يشترط الثبات دون 53.50 والأهم دون 54.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط