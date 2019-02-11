شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 1.17 درهم، وهو الهدف السعري المتوقع الذي اشرنا اليه سابقا، والذي يقابل أيضا مستوى الدعم الحالي، وبالتزامن مع استمرار الميل الهابط لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور ، فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.14 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.20 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط