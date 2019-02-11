شكرا لقرائتكم خبر عن دي إكس بي إنترتينمنتس (DXBE) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 0.255 درهم، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يعد إشارة سلبية، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.23 درهم كمستوى اول ثم 0.20 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.27 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.26 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط