شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يفشل في التجاوز -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 1.32 درهم، فقد فشل السهم في تجاوز هذا المستوى، حيث تراجع امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي ليغلق عند مستوى 1.22 درهم، في ظل تراجع كميات التداول، ليعود بذلك مرة أخرى اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم الحالي عند 1.12 درهم مرة أخرى كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.32 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.18 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط