شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 1.04 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته السهم للحد العلوي من القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يبدا السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.95 درهم كمستوى اول ثم 0.86 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.01 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.07 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط