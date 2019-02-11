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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد منخفضا عند مستوى 16.96 درهم، ثم ارتفاع مسجلا مستوى 17.06 ريال، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 17.05 ريال، الا انه تراجع ليغلق عند نفس سعر الفتح، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة أخرى للحد السفلي من الاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير عند 16.80 درهم، شرط عدم تجاوزه للحد العلوي عند 17.05 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.89 درهم وبين مستوى المقاومة هو 17.03 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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