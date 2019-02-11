شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 2529 نقطة، منخفضا بشكل طفيف للغاية اسفل مستوى الدعم الحالي عند 2530 نقطة، لذلك نحن بحاجة لتاكيد هذا الاختراق باغلاق المؤشر اسفل مستوى 2520 نقطة، حيث في هذه الحالة سيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 2450 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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