شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 10441 نقطة، في ظل تراجع قيم التداول، كما انزلق المؤشر اسفل القناة الصاعدة طويلة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 9800 نقطة، ويتجه المؤشر حاليا لمستويات اقل قد تصل الى 10200 نقطة كمستوى اول ثم 10000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10600 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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